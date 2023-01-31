دول غربية عدة ترفض تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة
بريطانيا تؤكد أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ليس عملياً.. وبولندا تقول إنها لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات إف-16 إلى كييف
عبّر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء عن اعتقاد بلاده بأن إرسال طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا ليس عملياً، وذلك بعد أن أشارت كييف إلى أنها ستضغط للحصول على مثل هذه الطائرات الغربية.
وقال المتحدث للصحفيين: "الطائرات المقاتلة البريطانية معقّدة للغاية وتعلُّم كيفية التحليق بها يتطلب شهوراً. وإذا أخذنا ذلك في الاعتبار، نعتقد أن إرسال تلك الطائرات إلى أوكرانيا ليس عملياً.. سنواصل النقاش مع حلفائنا بشأن ما نعتقد أنه النهج الصحيح".
في سياق متصل، قال نائب وزير الدفاع البولندي فويتشخ سكوركيفيتش اليوم إن بلاده لا تجري محادثات لإرسال مقاتلات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من استبعاد الولايات المتحدة تسليم مقاتلات مماثلة لكييف.
وأوضح سكوركيفيتش لوكالة "فرانس برس": "ليست هناك محادثات رسمية حول إرسال مقاتلات إف-16 (لأوكرانيا) في الوقت الحالي".
وتملك بولندا حالياً 48 من هذه الطائرات الحربية الأميركية الصنع.
وردا على سؤال في وقت سابق عما إذا كانت بولندا ستتخذ إجراء بشأن إرسال مقاتلات إف-16 إلى كييف، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي "ستكون أي قوة جوية جديدة منظّمة وقد نرسلها بالتشاور مع دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو". وأضاف الاثنين "سنعمل بتنسيق كامل".
وفي وقت لاحق الاثنين أيضاً، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يرسل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا لمساعدتها في الحرب ضد روسيا.
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