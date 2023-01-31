موسكو: مقترح أميركا لإعلان منطقة منزوعة السلاح بأوكرانيا خدعة
روسيا قالت أنه في تلك المنطقة ستنشط كافة مجموعات التخريب والاستطلاع في أوكرانيا والإرهابيين
كشف مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، عن مقترح أميركي لإعلان منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا، مبيناً أنها خدعة لن تنطلي على موسكو.
فقد أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن اقتراح الخبراء الأميركيين إعلان منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا، خدعة لن تنطلي على موسكو مجدداً.
خدعة بحتة
وقال جباروف: "إنها خدعة أميركية بحتة. يحاولون مرة أخرى خداعنا. اقتراح خلق نوع من منطقة منزوعة السلاح، ما هي هذه المنطقة، وما الغرض منها؟"، وفق ما نقلته "نوفوستي".
كما أشار إلى أنه في تلك المنطقة ستنشط كافة مجموعات التخريب والاستطلاع في أوكرانيا والإرهابيين.
بؤرة توتر
وأضاف: "من سيضمن أن تكون هذه المنطقة منزوعة السلاح فعلا؟ وأهم أمر، هو أن بقية أوكرانيا ستكون بؤرة توتر دائمة".
واعتبر أن ذلك يتم بهدف واحد وهو وقف تقدم القوات الروسية، والثرثرة حول مفاوضات مثل "مينسك 2" و"مينسك 3".
وشدد على أنه "لا يمكن خداع روسيا مرة أخرى، فنحن نعرف ثمن المقترحات الأمريكية، وقد رأينا ذلك مرارا".
وأضاف: "الآن هم خائفون من استمرار عمليتنا العسكرية حتى تحقيق كافة أهدافها. أعتقد أن هذا لا ينبغي أن يتم تحت أي ظرف من الظروف".
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