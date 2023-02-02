بعد فضيحة فساد.. حبس نائب وزير دفاع أوكرانيا على ذمة التحقيق

بعد إقالته من منصبه الأسبوع الماضي، قضت محكمة أوكرانية بحبس نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، على ذمة تحقيق فساد في مشتريات عسكرية.

واختارت محكمة مقاطعة بيشيرسك في كييف حبس شابوفالوف كإجراء وقائي - احتجاز بكفالة بديلة بمبلغ 402.6 مليون غريفنا (نحو 11 مليون دولار)، وفق ما نقلت صفحة " новини" (الإخبارية) الأوكرانية عن مصادر من وكالات إنفاذ القانون.

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وكتبت الصفحة أن شابوفالوف متهم باختلاس أكثر من مليار غريفنا من أجل شراء معدات الحماية الشخصية للقوات المسلحة.

وكان شابوفالوف مسؤولاً عن إمداد القوات بالطعام والمعدات. وبحسب الرواية الرسمية، فقد استقال في يناير/كانون الثاني من هذا العام "حتى لا يخلق تهديدات لاستقرار توفير القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة حملة الاتهامات المتعلقة بشراء الخدمات الغذائية".

ووصفت وزارة الدفاع جميع الاتهامات بأنها "لا أساس لها، ولا أساس لها".

مكافحة الفساد

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

جاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية.

يذكر أن الحكومة الأوكرانية أعلنت الثلاثاء الماضي (24 يناير 2023)، إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.