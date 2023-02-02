فعّال للغاية.. رادار فرنسي إلى كييف يتتبع الصواريخ والطائرات

منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم تهدأ المساعدات إلى كييف، خصوصاً بعدما التفت الدول الغربية حولها.

وفي جديدها اليوم أن قررت فرنسا تزويد أوكرانيا بأنظمة رادار للدفاع الجوي لتتبع الصواريخ والطائرات بدون طيار القادمة في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية.

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"فعال للغاية"

وكشف وزير الدفاع الأوكراني ،أوليكسي ريزنيكوف، في حفل التسليم في شمال فرنسا حيث يتم إنتاج المعدات، عن أنه سيكون هذا الرادار بمثابة "الكرز على الكعكة"، وفق تعبيره.

كما وصف نظام جراوند ماستر 200 بأنه "فعال للغاية" ، قائلاً إنه سيعني "إنقاذ أرواح الأوكرانيين".

جاء ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن باريس سترسل محطة رادار "غراوند ماستر 200" (GM200) لكييف لدعم نظام الدفاع الجوي الأوكراني، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقال ليكورنو إن أوكرانيا ستوقع يوم الأربعاء اتفاقية بشأن الحصول على محطة رادار "GM200" لنظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف ليكورنو أن تكلفتها سيتم تغطيتها من خلال صندوق خاص بقيمة 200 مليون يورو تخصصه باريس لدفع ثمن الأسلحة الفرنسية في كييف.

كذلك تحدث عن مفاوضات مع الحلفاء بشأن توريد صواريخ لنظام الدفاع الجوي "Crotale" إلى أوكرانيا.

دبابات أيضاً

يشار إلى أن هذه ليست أول مرة تأتي فيها مناقشات حول مساعدات فرنسية بهذا الحجم إلى أوكرانيا.

فخلال الأسابيع الماضية، جرت مناقشات حول تردد باريس في تسليم دبابات "لوكليرك" إلى كييف، وفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

كما حصلت مناقشات رسمية بخصوص تسليم الدبابات الفرنسية إلى أوكرانيا، دون اتخاذ قرار نهائي حاسم.

وبحسب الإليزيه وقتها، طرح الرئيس الأوكراني الموضوع على الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي.

في حين يتابع فريق تقني من الجانبين بحث الموضوع، إلا أن مصدرا رسميا مطلعا استبعد أن يحصل التسليم سريعا في حال تمت الموافقة.

كما أشار إلى أن تردد باريس يأتي بسبب عدد دباباتهم المحدود والمقدّر بـ 226 دبابة.

يذكر أنه في السبت الماضي، أعلنت إيطاليا وفرنسا عن خطط لإرسال نحو 700 صاروخ مضاد للطائرات لأوكرانيا لنظام الدفاع الجوي.