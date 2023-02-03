شارل ميشال: مستقبل أوكرانيا هو مع الاتحاد الأوروبي

شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، في ختام قمة أوروبية - أوكرانية عُقدت في كييف وتمحورت حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى التكتل على أن "أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أكد ميشال أن "مستقبل أوكرانيا هو مع الاتحاد الأوروبي"، وفق فرانس برس.

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كما أشاد الاتحاد الأوروبي بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلتها أوكرانيا في سبيل الانضمام إلى الاتحاد، بدون الكشف عن جدول زمني، في حين ترغب كييف بتسريع العملية.

وقال ميشال وفون دير لايين في بيان عقب القمة مع زيلينسكي، إن "الاتحاد الأوروبي أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا في الأشهر الأخيرة" لتحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد.

"لن نضيع يوماً واحداً"

يشار إلى أنه في وقت سابق الجمعة، تعهد زيلينسكي ألا تضيع بلاده "يوماً واحداً" للمضي نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله قادة الاتحاد في كييف.

وقال في رسالة عبر تليغرام مرفقة بمقطع فيديو يظهر وصول المسؤولين الأوروبيين إلى القمة، إن "هدفنا واضح تماماً: بدء مفاوضات لانضمام أوكرانيا".

كما أضاف: "لن نضيع يوماً واحداً في عملنا لتحقيق تقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

في يونيو العام الماضي

والخميس، أكد زيلينسكي في أعقاب محادثات مع فون دير لايين، أن أوكرانيا "تستحق أن تبدأ المفاوضات على عضويتها في الاتحاد الأوروبي هذا العام"، قائلاً: "لا يمكن حماية الحياة التي نثمنها إلا من خلال أوكرانيا قوية واتحاد أوروبي قوي".

فيما رحبت فون دير لايين بالخطوات التي قامت بها أوكرانيا لنيل العضوية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع اللمسات الأخيرة على عقوبات جديدة على روسيا بحلول 24 فبراير، الذكرى الأولى للعملية العسكرية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إليه في يونيو العام الماضي، لكن يرجح أن يكون مسار العضوية الكاملة صعباً ويستغرق سنوات.