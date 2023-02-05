واشنطن: عملية انتشال المنطاد قد لا تستغرق أسابيع

بعد إسقاط الجيش الأميركي للمنطاد الصيني في المحيط الأطلسي، نقل مسؤولون أميركيون عن الجيش قوله ليل الأحد إنه سيحاول سريعا انتشال المكونات الرئيسية لمنطاد مراقبة صيني من بين الحطام قبالة سواحل ساوث كارولاينا بعد أن أسقطته طائرة مقاتلة من طراز إف-22.

عملية الانتشال جارية

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحفيين "عملية الانتشال جارية، لم يتحدد بعد الوقت الذي ستسغرقه"، مضيفا أن الحطام موجود في مياه ضحلة.

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فيما قال مسؤول عسكري آخر إنه يتوقع ألا تستغرق عملية الانتشال أسابيع أو شهورا وإنها ستكون أسرع نسبيا. وفق ما أوردت رويترز.

"منطاد للتجسس"

وشدد المسؤول في البنتاغون على أن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.

كما أضاف أن المنطاد الصيني واحد من أسطول من مناطيد المراقبة التي استخدمتها الصين للتجسس في سماء خمس قارات، مشيرا إلى أن المقاتلة الأميركية إف-22 أسقطت المنطاد بصاروخ واحد فقط.

مراسل #العربية حسين الطود: نشر البارجة "يو إس إس كارتر هال" استعدادا للتعامل مع حطام #المنطاد_الصيني قبل غرقه pic.twitter.com/ajsIEwBb26 — العربية (@AlArabiya) February 4, 2023

وكان وزير الدفاع الأميركي قد أعلن في وقت سابق أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده "انتهاكًا غير مقبول" للسيادة الأميركية.

"سقط في المياه الإقليمية الأميركية"

وقال أوستن إن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأميركية أسقطت وبتوجيه من الرئيس جو بايدن منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.

وأضاف أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع، أن عملية الإسقاط جرت في المجال الجوي للولايات المتحدة وأن المنطاد سقط في المياه الإقليمية الأميركية.

وقال البيان إن بايدن كان قد أعطى تفويضا بإسقاط المنطاد بمجرد أن يكون ممكنا إنجاز المهمة دون مخاطر على حياة الأميركيين على الأرض في مسار المنطاد.