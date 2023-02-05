البنتاغون: مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني بأوامر بايدن

أعلن وزير الدفاع الأميركي السبت أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده "انتهاكًا غير مقبول" للسيادة الأميركية.

مقاتلة أسقطت المنطاد

وقال لويد أوستن في بيان "بناء على أوامر من الرئيس (جو) بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أميركية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع للصين، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية"، مضيفا أن بايدن "يضع دائما سلامة الأميركيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا".

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أفضل وقت للعملية

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن السبت إنه أمر المسؤولين بإسقاط منطاد التجسس الصيني في وقت سابق من هذا الأسبوع وإن قادة الأمن القومي قرروا أن أفضل وقت للعملية هو عندما يحلق فوق المياه.

وأضاف بايدن بعد نزوله من طائرة الرئاسة في طريقه إلى كامب ديفيد: ”لقد نجحوا في التخلص منه وأريد أن أشكر طيارينا الذين فعلوا ذلك”.

إلى هذا، أسقطت طائرات مقاتلة المنطاد الأبيض العملاق قبالة ساحل كارولينا بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأصبح أحدث نقطة ساخنة في التوترات بين واشنطن وبكين.

إعادة فتح المجال الجوي

عقب ذلك، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية اليوم السبت إعادة فتح المجال الجوي بعد إسقاط المنطاد الصيني في مياه المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية نورث كارولاينا.

وقالت الإدارة عبر حسابها على تويتر إنه جرى استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات ويلمنجتون وميرتل بيتش الدولي وتشارلستون الدولي مع إعادة فتح المجال الجوي في أماكن أخرى واستئناف العمليات العادية.