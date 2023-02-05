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برويز مشرف في المستشفى - أرشيفية
باكستان

وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف بعد معاناة طويلة مع المرض

العربية.نت
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ذكرت وسائل إعلام باكستانية محلية اليوم الأحد أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

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