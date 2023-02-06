حداد وطني لمدة 7 أيام في تركيا بعد مقتل 1651 شخصاً بالزلزال

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، حداداً وطنياً لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 1651 قتيلاً.

وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 شباط/فبراير.

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وضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا فجر الاثنين وقد بلغت شدته 7.7 درجة.

وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق الاثنين سقوط أكثر من 1651 قتيلاً وإصابة ما يزيد على 11 ألفا إضافة إلى تدمير آلاف المباني جراء الزلزال.

وعرض عدد كبير من الدول مساعدة أنقرة في إزالة آثار الزلزال.









الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الـ2300 على الأقل (في البلدين) واللذين أعلنا عنه في حصيلة غير نهائية.

وقالت كاثرين سمولوود، مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة "فرانس برس": "هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالباً ما نرى أرقاماً أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائماً النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال".