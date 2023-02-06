مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة انهيار مبنى بسبب توابع زلزال تركيا

انتشرت عبر عديد منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام صور وفيديوهات كثيرة توثق هول تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا اليوم الاثنين، ومن بين تلك الفيديوهات مقطع يحبس الأنفاس رصد لحظة انهيار مبنى بسبب توابع الزلزال في منطقة باهشيلي إيفر في شانلي أورفا وهي مدينة تاريخية في جنوب شرق تركيا.

Şanlıurfa, Bahçelievler Mahallesi'nde bir binanın artçı sarsıntılar nedeniyle çökme anı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2023

وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب. وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

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وبحسب آخر حصيلة، فقد تسبب الزلزال المدمر في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، جراء "أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل"، بحسب وصف نائب الرئيس التركي، إلا أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، خلال خطاب متلفز: "وصل عدد ضحايا الزلزال الذي كان مركزه محافظة كاهرمنمراس إلى 284 قتيلاً، وأصيب 2323 شخصاً، وانهار أكثر من 1700 منزل". كما أضاف نائب الرئيس التركي أن أكثر الأحياء المتضررة كان حي كاهرمنمراس، حيث قُتل ما لايقل عن 70 شخصاً.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مدن كبرى عدة. وأضاف أن السلطات تعمل على تأمين إمدادات الغاز للمنازل والمخابز. كما أعلن نائب الرئيس التركي إغلاق مطارات هطاي ومرعش وعنتاب، مضيفاً أن عدة دول عرضت إرسال مساعدات والأولوية للدعم الطبي.