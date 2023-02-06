شاهد انهيار مبنى ضخم على قاطنيه في تركيا بسبب الزلزال
ضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا
انتشرت على موتاقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات مرعبة للزلزال الضخم الذي ضرب تركيا في ساعة مبكرة اليوم الاثنين ووصلت ارتداداته الى دول الجوار من ضمنها سوريا الأكثر تضررا.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, Diyarbakır'da bir binanın yıkılma anı vatandaşın kamerasına yansıdı.— Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2023
ومن ضمن هذه المقاطع المصورة مشاهد مرعبة لانهيار مبنى شاهق في مدينة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.
7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, Malatya'da enkazdan bir kişi canlı olarak çıkarıldı.— Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2023
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب. وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.
وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.
ولا توجد حصيلة دقيقة بأعداد القتلى والجرحى حيث أن الأعداد في ازدياد مستمر، فقد تضررت أكثر من 10 ولايات في تركيا جراء الزلزال، إلا أن وكالة الكوارث بتركيا قالت إن 76 لقوا حتفهم و440 أصيبوا في الزلزال.
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