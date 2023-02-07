شاهد.. مبان سكنية مهدمة ودمار لا يوصف خلفه زلزال تركيا وسوريا

خلف الزلزال العنيف الذي ضرب أمس الاثنين مناطق في تركيا وسوريا مشاهد دمار واسعة، وتسبب في انهيار مبان سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

صور مباشرة للدمار الناجم عن الزلزال في مدينة #حلب.. و ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في #سوريا إلى 1621

#العربية#زلزال_تركيا pic.twitter.com/pv3QPtvq9n — العربية (@AlArabiya) February 7, 2023

فقد أظهرت لقطات جوية نشرتها مؤسسة الإغاثة الإنسانية حجم الدمار، الذي خلفه الزلزال المدمر في تركيا، وفق ما نقلته "رويترز".

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ويظهر الفيديو مباني سكنية مهدمة بالكامل وتصاعد أعمدة الدخان من المباني المدمرة جراء الزلزال في عدة مناطق تركية، كما يوضح تسلق عمال الإنقاذ فوق المباني المنهارة بحثاً عن الناجين.

كما أظهر فيديو آخر نشرته موقع صحيفة "أندبندنت" البريطانية حجم الأضرار الواقعة في منطقة إدلب السورية جراء الزلزال.

ويظهر الفيديو أيضاً جهود رجال المنظمة في إخراج الناجين من تحت الأنقاض.

وأسفرت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا الاثنين عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب تقارير رسمية جديدة صدرت الثلاثاء، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون انتشال ناجين من تحت الأنقاض.

وقُتل 3419 شخصا على الأقل في جنوب شرق تركيا وما لا يقل عن 1062 في شمال سوريا، لتصل حصيلة الضحايا الإجمالية حتى الآن إلى ما لا يقل عن 5021، وفقا لمصادر رسمية وطبية.

نسابق الزمن.. والفرص تتضاءل

في حين، عبر مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن قلق المنظمة إزاء ما يحدث في مناطق في تركيا وسوريا، مبيناً أن فرص العثور على ناجين تقل مع مرور الوقت وذلك بعد وقوع الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف "نحن في سباق مع الزمن" مع تزايد أعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا وتضاؤل فرص العثور على ناجين أحياء.