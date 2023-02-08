أردوغان: ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 8574

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين، إلى 8574 وإصابة 49,133.

وأضاف في كلمة، اليوم الأربعاء، خلال تفقد موقع مركز الزلزال في ولاية قهرمان مرعش، أن الحكومة ستنهي إعادة إعمار المناطق المتضررة خلال عام واحد.

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كما أكد فتح الفنادق أمام المتضررين من الزلزال في مرسين وأنطاليا، مشيراً إلى أن الحكومة لن تسمح باستمرار بقاء المواطنين في الشارع وستتصرف سريعاً.

ولفت إلى مواجهة مشكلات في الاستجابة للزلزال في اليوم الأول، مشدداً على أن العمليات عادت لطبيعتها.

وقال أيضاً إن هناك مشكلات في الطرق والمطارات، مشيراً إلى أنه سيتم حلها سريعاً.

زيارة تفقدية

وأجرى الرئيس التركي اليوم زيارة تفقدية إلى ولاية قهرمان مرعش التي ضربها زلزالان عنيفان وأثرا على 9 ولايات أخرى وشمال سوريا.

وتفقد الرئيس التركي مخيم أقيم في ملعب المدينة، لإيواء المتضررين من الزلزال في الولاية، وفق وكالة الأناضول.

يشار إلى أن زلزالاً ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

حالة الطوارئ

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.