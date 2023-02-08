بعد يوم من إخماده.. حريق جديد في ميناء إسكندرون

أعلنت وزارة الزراعة التركية، الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر وطائرة أخرى تكافحان حريقاً اندلع مجدداً في ميناء إسكندرون جنوب البلاد بعد إخماده، الثلاثاء، وفق رويترز.
أتى ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنه تم إخماد حريق شب في ميناء إسكندرون بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة.
تحويل السفن
كما أضافت أنه تم إخماد الحريق بمساعدة طائرات الهليكوبتر والطائرات العسكرية.
وشبت النيران في المئات من حاويات الشحن بالميناء، الثلاثاء، مما بعث دخاناً أسود كثيفاً في السماء وتسبب في وقف العمليات بالميناء، واضطر شركات الشحن البحري لتحويل السفن إلى موانئ أخرى.
عداد الموت يحصد المزيد
يشار إلى أن حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 9500، الأربعاء، حسب ما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 6957 شخصاً قضوا في تركيا، و2547 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9504.
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