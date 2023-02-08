بقي تحت الركام 50 ساعة.. فيديو مؤثر لإنقاذ رضيع في تركيا
مع تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الركام في تركيا، وثق مقطع فيديو مؤثر، لحظة إنقاذ رضيع بقي تحت الأنقاض 50 ساعة جراء الزلزال المدمر في هاطاي التركية.
وأظهر الفيديو المصور الرضيع وهو عارٍ وعلى وجهه ورأسه رضوض، بسبب وجوده تحت الركام فيما يحاول رجال الإنقاذ تغطيته لحمايته من البرد القارس.
#تركيا.. إنقاذ رضيع بقي تحت الأنقاض أكثر من 50 ساعة في هاتاي #زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/otcsm3IRTC— العربية (@AlArabiya) February 8, 2023
يذكر أن زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 8574 وإصابة 49,133.
فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.
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