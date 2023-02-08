زلزال جديد يضرب جنوب تركيا.. و684 هزة ارتدادية

أعلنت إدارة الطوارئ التركية وقوع زلزال جديد بقوة 5.1 على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في محافظة كاهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

ووقع مركز الزلزال في منطقة غوكسون على عمق 9 كم، وقال مصدر في مكتب الرئيس التركي، إن طائرة على متنها رجب طيب أردوغان وصل إلى المنطقة، وفقاً لوكالة "تاس".

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من جانبه، أعلن وزير البيئة التركي، مراد قوروم، أن 684 هزة ارتدادية، وقعت حتى الآن في جنوبي البلاد.

وكشفت إدارة الكوارث التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 7108، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.

سباق مع الزمن

يأتي ذلك فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء لانتشال الناجين من تحت الأنقاض قبل أن يستسلموا أمام الطقس البارد، بعد يومين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وشهد اليومان الماضيان عمليات إنقاذ درامية، منها انتشال أطفال صغار من بين أكوام حطام بعد مضي أكثر من ثلاثين ساعة من وقوع الزلزال قبل فجر الاثنين.

حالة من اليأس والغضب

غير أن بعض المناطق شهدت حالة من اليأس والغضب المتزايد جراء بطء جهود الإنقاذ.

زلزال الاثنين الماضي الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتوابعه القوية، غطى مساحات شاسعة امتدت لمئات الكيلومترات في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأدى الزلزال العنيف إلى انهيار آلاف المباني، وفاقم حالة البؤس في منطقة مزقتها الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ اثني عشر عاما، وكذا أزمة اللاجئين.