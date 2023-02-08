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زيلينسكي وريش سوناك في لندن (أ ف ب)
زيلينسكي وريش سوناك في لندن (أ ف ب)

زيلينسكي لسوناك: نريد الأسلحة الضرورية لوقف روسيا

دبي - العربية.نت
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حضّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حلفاءه الغربيين على تزويده بـ "الأسلحة الضرورية" لوقف العملية العسكرية الروسية، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع أن زيلينسكي "شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً".

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إلى ذلك، شكر الرئيس الأوكراني الشعب البريطاني على دعمه منذ "اليوم الأول" للحرب، وتعهد بأن تخسر موسكو كما حدث لـ"الشر" في صراعات سابقة، على حد تعبيره.

وقال زيلينسكي للنواب، مرتديا قميصه المميز باللون الزيتوني، إنه في الحروب الماضية، "خسر الشر". وتابع "نحن نعلم أن روسيا ستخسر ونعلم أن النصر سيغير العالم".

كما أضاف أنه يتحدث نيابة عن الشعب الشجاع في بلده، وشكر البريطانيين على شجاعتهم. ولفت إلى أن: "لندن وقفت إلى جانب كييف منذ اليوم الأول".

حشد الدعم لأوكرانيا

تأتي زيارة زيلينسكي لبريطانيا بهدف الحصول على أسلحة أكثر تقدما في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم روسي متوقع، وتضع خططها الخاصة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

واحتشد المئات من المشرعين والموظفين البرلمانيين بقاعة وستمنستر من أجل خطاب زيلينسكي. وكانت هذه هي رحلته الثانية المؤكدة خارج أوكرانيا منذ غزو روسيا قبل نحو عام.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب)

يذكر أن زيلينسكي حشد الدعم لبلاده مرارا من خلال مثل هذه الخطب - التي تُلقى في الغالب عن بُعد - للمشرعين الغربيين.

وساعد الدعم من الحلفاء أوكرانيا على الدفاع الصارم بشكل مفاجئ - والآن ينخرط الجانبان في معارك طاحنة.

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