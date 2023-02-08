فيديو صادم.. جنود روس يضربون قائدهم الجريح بالمعاول

بثت السلطات الأوكرانية لقطات صادمة من مقطع فيديو يظهر مقاتلين روسا من مجموعة (فاغنر) وهم يجرّون قائدهم المصاب بجروح بالغة بعيدا عن ساحة المعركة، ثم يضربونه بعنف باستخدام معاول.

والتقطت طائرة أوكرانية بدون طيار، الحادث بالقرب من مدينة باخموت بشرق البلاد حيث يدور قتال عنيف منذ شهور، وفق ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

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ويظهر في الفيديو أربعة جنود من مجموعة فاغنر الروسية يحملون زميلهم في منطقة مهدمة، وهم ممسكون بذراعيه ورجليه ثم ألقوا به أرضاً لينهالوا عليه بالضرب.

كما يظهر مقطع فيديو ثان، ثلاثة رجال يضربونه بشكل متكرر بالمعاول.

ومصير القائد المصاب غير واضح، لكن ما حدث يتماشى مع التقارير المتواصلة عن انخفاض الروح المعنوية بين وحدات المرتزقة الروس. وبحسب ما ورد يتعرضون للتهديد بالإعدام إذا فشلوا في التقدم بالميدان.

وقامت وحدة بدون طيار من فصيلة سينيكا الخاصة بتصوير اللقطات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتم نشره على قنوات التواصل الاجتماعي الأوكرانية يوم الاثنين.

يذكر أن مجموعة "فاغنر" قادت مؤخرا الجهود الروسية للهجوم على مناطق في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأنتجت المعارك الشرسة بعض أكثر المواجهات دموية منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا، حيث اضطر مقاتلو فاغنر إلى "السير على جثث زملائهم" كما قالت السلطات الأوكرانية.

وصنّفت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، مجموعة فاغنر الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية".

وفي سبتمبر، كشف رئيس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، للمرة الأولى أنه أسس مجموعة فاغنر في 2014 للقتال في أوكرانيا، وأقر بتواجد لها في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.