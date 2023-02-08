تزامناً مع زيارة نادرة للافروف.. 6 مبعوثين دوليين في الخرطوم

بحث 6 مبعوثين من دول غربية اليوم الأربعاء مع القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان التحديات التي تواجه العملية السياسية، وأبدوا استعدادهم لمساعدة كل الأطراف للتوصل إلى حل نهائي للأزمة القائمة في البلاد.

وكان المبعوثون الستة قد وصلوا إلى العاصمة الخرطوم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لدعم العملية السياسية وبحث استئناف المساعدات للسودان، وذلك تزامناًمع زيارة نادرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم.

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ويضم الوفد الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي، آنيت ويبر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي فريديريك كلافيه، ورئيس شعبة القرن الإفريقي في الخارجية الألمانية تورستن هوتر، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون أنطون جونسون.

انتخابات حرة

وعقب لقاء القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة بيتر لورد في تصريحات صحافية "نحن هنا لنؤكد دعمنا للاتفاق السياسي الإطاري"، مشيرا إلى أن الاتفاق يُعد الأساس الأمثل لتكوين الحكومة المدنية القادمة في السودان، والأساس الأمثل لتأسيس الترتيبات الدستورية التي ستفضي إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات حرة.

كما تابع "نأمل من الأطراف الموقعة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية لديها القدرة على إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية".

الدعم المالي

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، في تصريحات صحافية إن اللقاء استعرض موقف المبعوثين الداعم للاتفاق الإطاري وصولا لاتفاق نهائي.

وأضاف أنهم أكدوا "بشكل لا لبس فيه" استئناف الدعم المالي الذي توقف عقب سيطرة المجلس العسكري على السلطة في أكتوبر عام 2021، وذلك بمجرد توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل حكومة يقودها مدنيون.

زيارة نادرة لسيرغي لافروف

ويتزامن وصول المبعوثين مع زيارة نادرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيصل الخرطوم مساء اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين في مجلس السيادة ووزارة الخارجية.

وأعلن المبعوثون خلال الزيارة دعمهم القوي للجهود الرامية إلى توسيع المشاركة في الاتفاق السياسي واستكماله بسرعة، بما يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية بالبلاد.

ونقلت سفارة بريطانيا لدى السودان عبر حسابها الرسمي على تويتر عن المبعوث الخاص فيرويذر القول إن الاتفاق الإطاري كان "تقدما كبيرا وإنجازا"، لكنه أضاف "ما زال هناك الكثير من العمل. لقد شددنا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم مع ضمان إتاحة الفرصة لغير الموقعين للانضمام إلى العملية".

فيرويذر: لقد كان الاتفاق الإطاري تقدما كبيرا وهنأنا الموقعين على هذا الإنجاز. ما زال هناك الكثير من العمل. لقد شددنا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم مع ضمان إتاحة الفرصة لغير الموقعين للانضمام إلى العملية. https://t.co/j2hd0e6WOx — UK in Sudan 🇬🇧 (@UKinSudan) February 8, 2023

كما دعا السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري جميع الأطراف إلى "إعطاء الأولوية للشمول والتحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية".

وهذه ثاني زيارة يقوم بها المبعوثون الغربيون للخرطوم في أقل من عام، حيث أجروا محادثات مع قادة الجيش في أبريل نيسان 2022.

يذكر أن المكون العسكري متمثلاً بمجلس السيادة في البلاد كان توصل أوائل ديسمبر الماضي (2022) إلى "اتفاق إطاري" مع قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، والعوده إلى الحكم المدني، برعاية أممية وإقليمية.

إلا أن بعض الأحزاب واللجان رفضت الانضمام لهذا الاتفاق، على الرغم من أنه نص على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، كما أكد على توحيد القوى العسكرية ضمن عقيدة واحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة العسكر في الحكم.