رئيس أوكرانيا يطلب من فرنسا وألمانيا توفير أسلحة "لتغيير قواعد اللعبة"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى باريس، أمس الأربعاء، إن فرنسا وألمانيا لديهما فرصة "لتغيير قواعد اللعبة" في الحرب ضد روسيا من خلال عدم التردد في تسليم أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا.

ووصل زيلينسكي إلى باريس لتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس بعد إجراء محادثات في بريطانيا في وقت سابق أمس، حيث حث حلفاءه الغربيين على منح أوكرانيا "أجنحة من أجل الحرية" من خلال إرسال طائرات حربية للمساعدة في قلب الوضع في مواجهة روسيا.

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ويسافر زيلينسكي إلى بروكسل، اليوم الخميس، حيث سيحضر قمة زعماء أوروبا.

وقال "لدينا القليل من الوقت. أنا أتحدث الآن عن الأسلحة اللازمة للسلام ووقف الحرب التي بدأتها روسيا". وأضاف "فرنسا وألمانيا لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة، وهكذا أرى محادثاتنا اليوم. وكلما أسرعنا في الحصول على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى وحصل طيارونا على طائرات حديثة.. انتهى هذا العدوان الروسي بشكل أسرع".

زادت الدول الغربية من تعهداتها بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام بوعود بتقديم مئات الدبابات والعربات المدرعة، بالإضافة إلى أسلحة طويلة المدى، لكنها رفضت حتى الآن تسليم طائرات مقاتلة غربية الصنع.

"ننتمي إلى الأسرة الأوروبية"

وقال ماكرون إن الأمور التشغيلية سيجري مناقشتها خلال العشاء، وأكد أنه لا يمكن السماح لروسيا بالفوز في الحرب، وأن باريس مثل برلين ستواصل مساندة الدعم العسكري الذي تحتاجه أوكرانيا لتأمين مستقبلها طالما كان ذلك ضروريا.

وقبل اجتماع الخميس في بلجيكا، سعى شولتس للتأكيد على موقف كييف في أوروبا. وقال "أبعث برسالة واضحة إلى بروكسل: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية".

وفي بريطانيا، حض الرئيس الأوكراني، الأربعاء، حلفاءه الغربيين على تزويده بـ "الأسلحة الضرورية" لوقف العملية العسكرية الروسية، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع، أن زيلينسكي "شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً".

وشكر الرئيس الأوكراني الشعب البريطاني على دعمه منذ "اليوم الأول" للحرب، وتعهد بأن تخسر موسكو كما حدث لـ"الشر" في صراعات سابقة، على حد تعبيره.

وقال زيلينسكي للنواب، مرتديا قميصه المميز باللون الزيتوني، إنه في الحروب الماضية، "خسر الشر". وتابع "نحن نعلم أن روسيا ستخسر، ونعلم أن النصر سيغير العالم".