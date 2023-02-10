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Destroyed buildings and bodies wrapped in blankets are seen following the deadly earthquake in Hatay, Turkey, February 10, 2023. REUTERS/Emilie Madi
جثة أحد الضحايا قرب مبنى منهار في تركيا
زلزال تركيا

عدد الضحايا يقارب الـ24 ألفا.. وتركيا تنشر صور القتلى المجهولين

وزير الصحة التركي: سننشر صور القتلى المجهولين ونأمل أن يتعرف عليهم أحد

العربية.نت
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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي إلى نحو 25 ألف قتيل، في حصيلة تبقى مؤقتة بينما تتلاشى بسرعة فرص العثور على ناجين.

ومساء الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي أن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 20213 قتيلاً.

كما قال فخر الدين قوجه إن عدد المصابين ارتفع إلى 80 ألفاً، مضيفاً "نواجه محنة صعبة ونركز على إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض".

وتابع وزير الصحة التركي: "سننشر صور القتلى المجهولين ونأمل أن يتعرف عليهم أحد".

من عمليات البحث عن ناجين في تركيا
من عمليات البحث عن ناجين في تركيا
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وفي سوريا، أعلن الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة (الخوذ البيضاء) مساء الجمعة ارتفاع عدد القتلى بشمال غرب سوريا إلى أكثر من 2166.

وبذلك يرفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3553 حيث كان وزير الصحة السوري قد قال في وقت سابق إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 1387 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 2326 في مناطق سيطرة الحكومة.

هذا وأكدت منظمة "الخوذ البيضاء" أنها لم اعثر على أي أحياء في مناطق شمال غرب سوريا الجمعة، بينما تم إنقاذ عدد من الناجين من تحت الأنقاض في كل من مناطق الحكومة السورية وتركيا.

من عمليات البحث عن ناجين في تركيا
من عمليات البحث عن ناجين في تركيا
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