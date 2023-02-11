الأمل يتجدد.. إنقاذ طفل بعد 120 ساعة تحت الأنقاض بتركيا
سُحب الطفل، الذي بدا بصحة جيدة، من تحت أنقاض مبنى في منطقة هاتاي التي تضررت جداً بسبب الزلزال
أنقذت فرق الإنقاذ في تركيا ليل الجمعة-السبت طفلا من تحت أنقاض مبنى سكني مدمر، وذلك بعد أكثر من 120 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مخلفاً 24 ألف قتيلاً.
وسُحب الطفل، الذي بدا بصحة جيدة، من تحت أنقاض مبنى في منطقة هاتاي التي تضررت جداً بسبب الزلزال.
#تركيا.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 120 ساعة من الزلزال #زلزال_سوريا_تركيا #العربية pic.twitter.com/5UIHbGVEnd— العربية (@AlArabiya) February 11, 2023
وأظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يسحبون الطفل الذي بدا هادئاً، وكأنه غير مدرك ما يحدث معه. وتم وضع الطفل على ناقلة لنقله لتلقي الإسعافات، كما تمت تغطيته ببطانية لتدفئته بعد قضائه 5 أيام وسط البرد القارس.
ويعطي هذا الخبر آمالاً متجددة لأهالي العشرات من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض وسط تضاؤل فرص نجاتهم، بحسب الخبراء.
وكانت فرق الإنقاذ في كل من تركيا ومناطق الحكومة السورية قد أعلنت الجمعة إنقاذ عدد صغير من الناجين من تحت الأنقاض، بينما لم يستطع الدفاع المدني في مناطق المعارضة في سوريا من سحب أي شخص حي من تحت الأنقاض أمس فأعلن وقف هذه العمليات والتركيز على رفع الجثث.
-
صورة توّرط وزيرين تونسيين.. حضرا مع الغنوشي بسفارة إيرانالصورة ظهر فيها وزير التربية محمد علي البوغديري ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي وهما يشاركان في قطع كعكة بمساعدة الغنوشي والسفير الإيراني وكذلك عضو "جبهة الخلاص" المعارضة عصام الشابي المغرب العربي
-
كاتب خطابات بوتين السابق وأشهر مغنيات روسيا.. "عملاء"القضاء الروسي أضاف عباس غالياموف زيمفيرا رامازانوفا، بالإضافة للسياسي المعارض ديمتري غودكوف، إلى قائمة العملاء الأجانب العرب والعالم
-
محادثات بين المعارضين الإيرانيين بالخارج من أجل توحيد الصفشيرين عبادي: الجمهورية الإسلامية لا تزال موجودة بسبب خلافاتنا وعلينا أن نضع خلافاتنا جانباً حتى نأتي إلى صندوق الاقتراع إيران