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Canada's Prime Minister Justin Trudeau, with federal cabinet ministers, takes part in a news conference after touring a medical training facility in Ottawa, Ontario, Canada, February 7, 2023. REUTERS/Blair Gable
رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو

طائرات كندية وأميركية تسقط جسماً مجهولاً حلق فوق كندا

رئيس الوزراء الكندي أعلن أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم غير المعلوم

العربية.نت
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو مساء السبت إسقاط "جسم غير محدد" فوق كندا.

وقال رئيس وزراء كندا إن "طائرات كندية وأميركية أسقطت جسماً غير معلوم كان يحلق فوق شمال كندا".

وأضاف أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم غير المعلوم.

إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
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  • إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
  • إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
  • إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
(3 صور)
إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
إسقاط بالون التجسس الصيني الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة
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يأتي هذا غداة إعلان الولايات المتحدة الجمعة إسقاط "جسم حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا. وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكّل "تهديداً لأمن الملاحة الجوية".

ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من قيام طائرة مقاتلة أميركية بإسقاط منطاد تجسس صيني كان قد حلّق فوق الولايات المتحدة.

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