لا أسماء بل أرقام وصور للجثث.. فيديو لمقبرة جماعية بهطاي
في مشاهد لا تحتمل، رصد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأحد، مقبرة جماعية كبيرة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، الاثنين الماضي.
موفد العربية عمار الهندي يرصد مقبرة جماعية ضخمة لضحايا الزلزال في هطاي— العربية (@AlArabiya) February 12, 2023
#العربية#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/GTSEHHrYOA
فقد أظهرت اللقطات مئات المقابر، وقد وُضعت عليها أرقام فقط دون الأسماء لتعذر التعرف على العديد من جثث الضحايا، في منطقة هطاي بالجنوب التركي المنكوب.
فيما أوضح مراسل "العربية"، أن فرق الإنقاذ التركية تقوم بتصوير الجثث وإعطائها أرقاماً قبل دفنها، لاسيما تلك التي لم يتم التعرف عليها أو التي لم يطالب بها أحد حتى الساعة.
يأتي هذا التحرك في دفن الجثث بتلك الطريقة خوفاً من انتشار الأوبئة مع تكدس آلاف الجثث في المستشفيات وحتى في الملاعب وغيرها من الأماكن العامة التي خصصت لوضع القتلى، بانتظار التعرف عليهم من قبل ذويهم.
فيما يتدفق العديد من المواطنين الأتراك إلى تلك المواقع للتعرف على أقربائهم.
بينما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين أو ينتشلون الجثث وسط أنقاض الزلزال بعد ستة أيام من الكارثة التي ألحقت دمارا هائلا بأجزاء من سوريا وتركيا، حاصدة أكثر من 30 ألف قتيل، وسط توقعات بأن يرتفع العدد أكثر بعد.
إذ رجحت الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد الضحايا الـ 40 ألفا، معلنة تأثر ملايين السوريين والأتراك بتلك الكارثة.
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