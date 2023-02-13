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طريق سريع في كهرمان مرعش
الدمار يلحق بطريق سريع في كهرمان مرعش (رويترز)
زلزال تركيا

حجم الدمار لا يوصف.. شاهد شبح الموت يخيم على الطرقات بتركيا

دبي - العربية.نت
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وثقت لقطات طائرة بدون طيار تصدعات ضخمة ودماراً كبيراً لحق بطريق كهرمان مرعش السريع جنوب تركيا، جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي.

فقد أظهرت الصور تحول الطريق إلى أجزاء من الحطام، وحدوث تشققات وتصدعات، بحسب ما نشرت وكالة رويترز.

وأعلنت إدارة الطوارئ التركية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع قتلى الزلازل في تركيا إلى 31.6 ألف قتيل.

ارتفاع حصيلة القتلى

وجاء في البيان الصادر عن الإدارة أن عدد القتلى بلغ 31643 شخصا وأصيب 80278 ودمر 6444 مبنى، وتم تلقي 11302 بلاغ بوقوع أضرار.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت السبت أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.

صورة لحجم الدمار في كهرمان مرعش (فرانس برس)
صورة لحجم الدمار في كهرمان مرعش (فرانس برس)

وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السبت، نداء عاجلا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.

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