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زلزال تركيا

خطف القلوب.. رضيع يخرج ضاحكا بعد 120 ساعة تحت الأنقاض

دبي - العربية.نت
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على الرغم من صغر سنه، خرج رضيع تركي من تحت الأنقاض بعد أكثر من 120 ساعة ضاحكاً.

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وقد خطفت ابتسامته الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشر له مقطع فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية.

وأفاد معلّقون بأن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال الطفل من بين الركام، فيما بدا الأخير ضاحكا مبتسماً وكأنه لم يكن بين الحجار ساعات دون طعام أو ماء أو حتى ضوء الشمس.

29605 ضحية

يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.

ورغم تلك الأرقام ومع تأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجدداً، إلا أن الآمال بانتشال مزيد من الناجيين مازالت موجودة.

فقد أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الأحد، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء.

كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون "تي آر تي" التركي.

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