عضو مجلس السيادة السوداني: التوافق السياسي أصبح قريب المنال

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا، اليوم الاثنين، أن التوافق السياسي في البلاد أصبح "قريب المنال".

ونقل بيان للمجلس عن العطا قوله "نعمل جميعاً بروح وطنية واحدة للوصول إلى توافق سياسي، أصبح قريب المنال بعد الجهود الجبارة التي بذلت".

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وأكد العطا أمام ورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام أن "الحكومة تخوض حرباً ضد الجهوية والقبلية والعنصرية وخطاب الكراهية والتكسب القبلي لأجل أجندات سياسية".

"مسيرة السلام"

إلى ذلك، دعا عضو مجلس السيادة عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وعبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان، للانضمام لـ"مسيرة السلام" بالبلاد.

كما أكد العطا أن القيادة السودانية تعي تعقيدات المرحلة "الحرجة" التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.



وعبر عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات لتفعيل آليات تنفيذ اتفاق جوبا.

اتفاق جوبا

يذكر أن الحكومة السودانية وعددا من الحركات المسلحة وقعوا في أكتوبر 2020، اتفاقاً لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.

ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، توجد حركة جيش تحرير السودان جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار، وذلك إلى جانب فصائل أخرى.

شروط الاتفاق

كما تضمن الاتفاق شروطاً لدمج الحركات المسلحة في قوات الأمن السودانية، فضلا عن تخصيص صندوق لدعم مناطق الجنوب والغرب.

إلى ذلك، تطرق اتفاق جوبا أيضاً إلى قضية ملكية الأرض، وتقاسم الثروة، والسلطة وعودة النازحين، مستنداً إلى نظام فيدرالي يضم 8 أقاليم سودانية.