مشاهد مؤثرة.. إنقاذ ابنة الـ 6 سنوات بعد 8 أيام تحت الركام

تتواصل جهود البحث والإنقاذ في حطام المباني المدمرة بالمدن التركية التي تضررت جراء الزلزال العنيف الذي وصف بـ"كارثة القرن"، خصوصاً بعد إنقاذ أطفال وكبار من تحت الأنقاض رغم مرور 8 أيام عليهم ما يعيد الأمل إلى العديد من العائلات المنكوبة.
إنقاذ طفلة بعمر 6 سنوات
فقد أنقذت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات تدعى ميراي، بعد 178 ساعة من الزلزال وسط لحظات مؤثرة، وذلك من حطام شقتها في منطقة ألتينباش في ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد، وفق وكالة الأناضول.
Miray, a 6-year-old girl, rescued from rubble in Adiyaman 178 hours after massive earthquakes hit Türkiye— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023
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انتشال أم والبحث عن زوجها وابنها
وفي قصة مشابهة، انتشلت فرق الإنقاذ التركية في ولاية هطاي، امرأة تدعى Esma، كانت تحت الأنقاض وذلك بعد 8 أيام من الزلزال، فيما تتواصل العمليات لانتشال زوجها وابنها عمر البالغ من العمر 15 عاماً.
178 saat sonra Esma kurtarıldı— Habertürk (@Haberturk) February 13, 2023
Hatay'da enkaz altında kalan Esma isimli bir kadın depremden 8 gün sonra yaralı olarak çıkarıldı. Oğlu Ömer ve eşi için çalışmalar için kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.
8 أيام تحت الركام
وفي هطاي أيضاً، وبعد 178 ساعة، تمكنت Derya البالغة 26 عاماً من رؤية النور مجدداً، حيث علقت تحت أنقاض ركام شقتها لمدة 8 أيام متواصلة، بحسب مقطع مصور لموقع "Haber Turk".
178 saat sonra 26 yaşındaki Derya kurtarıldı— Habertürk (@Haberturk) February 13, 2023
Hatay'da Kormaz Apartmanı'nın enkazında kalan Derya Akdoğan depremden 8 gün sonra yaralı olarak çıkarıldı.
يذكر أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفا و643. كما أشارت إلى أن 6444 مبنى دمرت بشكل كامل جراء الزلزال.
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