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الطفلة ميراي (Yeni Birlik)
الطفلة ميراي (Yeni Birlik)

مشاهد مؤثرة.. إنقاذ ابنة الـ 6 سنوات بعد 8 أيام تحت الركام

دبي - العربية.نت
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تتواصل جهود البحث والإنقاذ في حطام المباني المدمرة بالمدن التركية التي تضررت جراء الزلزال العنيف الذي وصف بـ"كارثة القرن"، خصوصاً بعد إنقاذ أطفال وكبار من تحت الأنقاض رغم مرور 8 أيام عليهم ما يعيد الأمل إلى العديد من العائلات المنكوبة.

إنقاذ طفلة بعمر 6 سنوات

فقد أنقذت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات تدعى ميراي، بعد 178 ساعة من الزلزال وسط لحظات مؤثرة، وذلك من حطام شقتها في منطقة ألتينباش في ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد، وفق وكالة الأناضول.

انتشال أم والبحث عن زوجها وابنها

وفي قصة مشابهة، انتشلت فرق الإنقاذ التركية في ولاية هطاي، امرأة تدعى Esma، كانت تحت الأنقاض وذلك بعد 8 أيام من الزلزال، فيما تتواصل العمليات لانتشال زوجها وابنها عمر البالغ من العمر 15 عاماً.

8 أيام تحت الركام

وفي هطاي أيضاً، وبعد 178 ساعة، تمكنت Derya البالغة 26 عاماً من رؤية النور مجدداً، حيث علقت تحت أنقاض ركام شقتها لمدة 8 أيام متواصلة، بحسب مقطع مصور لموقع "Haber Turk".

يذكر أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفا و643. كما أشارت إلى أن 6444 مبنى دمرت بشكل كامل جراء الزلزال.

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