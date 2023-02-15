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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،(أرشيفية-رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية
روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران لدعمها روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: مئات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع تستخدمها روسيا في ساحات القتال بأوكرانيا

العربية.نت
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كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران، تتصل بدعمها حرب روسيا في أوكرانيا.

وأعلنت فون دير لاين، الأربعاء، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن "هناك مئات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، تستخدمها روسيا في ساحات القتال بأوكرانيا".

المسيرات الإيرانية في أوكرانيا تضع النظام في مرمى العقوبات
المسيرات الإيرانية في أوكرانيا تضع النظام في مرمى العقوبات

وأوضحت أنه لهذا السبب "ولأول مرة، نقترح أيضا فرض عقوبات على المنظمات الإيرانية، بما في ذلك المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي".

هذا وسعى مسؤولو دفاع أميركيون، الثلاثاء، إلى تبديد أي شك في أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة في حربها في أوكرانيا، ونشروا صوراً وتحليلات لمثل هذه الطائرات بدون طيار منتشرة في الصراع لإثبات تورط طهران.

وخلال إفادة صحفية في لندن، عرض محللون من وكالة استخبارات الدفاع صوراً لطائرات مسيرة إيرانية هاجمت أوكرانيا.

وأظهرت مقارنة تفاصيل التصميم مثل زعانف الذيل ومعدات الهبوط أن الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا "لا يمكن تمييزها" عن الطائرات المسيرة الهجومية (شاهد 131) و(شاهد 136) والطائرات المسيرة من طراز (مهاجر 6) المستخدمة في الشرق الأوسط.

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ومن جانبها، قالت إيران إنها زودت روسيا "بعدد صغير" من الطائرات المسيرة قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها نفت تقديم المزيد منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود في فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، شدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن الجيش الروسي يستخدم الطائرات المسيرة المنتجة محليا.

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