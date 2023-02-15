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FILE - This undated photograph released by the Ukrainian military's Strategic Communications Directorate shows the wreckage of what Kyiv has described as an Iranian Shahed drone downed near Kupiansk, Ukraine. American defense officials on Tuesday, Feb. 14, 2023, sought to dispel any doubt that Iran is supplying drones for Russia’s war in Ukraine, releasing photos and analysis of unmanned aircraft deployed in the conflict to demonstrate Tehran’s involvement.(Ukrainian military's Strategic Communications Directorate via AP, File)
مسيرة تم إسقاطها في أوكرانيا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

أميركا تعرض أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا

مسؤولون دفاعيون أميركيون يعرضون صوراً وتحليلات لطائرات مسيرة إيرانية استخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا

العربية.نت
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سعى مسؤولو دفاع أميركيون الثلاثاء إلى تبديد أي شك في أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة في حربها في أوكرانيا، ونشروا صوراً وتحليلات لمثل هذه الطائرات بدون طيار منتشرة في الصراع لإثبات تورط طهران.

صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
من 3
  • صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
  • صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
  • صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
(3 صور)
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا

وخلال إفادة صحفية في لندن، عرض محللون من وكالة استخبارات الدفاع صوراً لطائرات مسيرة هاجمت أوكرانيا إلى جانب صور لتلك التي تم تثيب تبعيتها سابقاً إلى إيران.

تظهر مقارنة تفاصيل التصميم مثل زعانف الذيل ومعدات الهبوط أن الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا "لا يمكن تمييزها" عن الطائرات المسيرة الهجومية (شاهد 131) و(شاهد 136) والطائرات المسيرة من طراز (مهاجر 6) المستخدمة في الشرق الأوسط.

صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
من 3
  • صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
  • صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
  • صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
(3 صور)
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا
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وتهدف الجهود المبذولة إلى المساعدة في إقناع الحكومات أو الوكالات الدولية بتورط طهران.

وقالت إيران إنها زودت روسيا "بعدد صغير" من الطائرات المسيرة قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها نفت تقديم المزيد منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود في فبراير الماضي.

وقال مسؤول في وكالة استخبارات الدفاع لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية المعلومات، إن الأدلة تثبت خلاف ذلك. وأضاف المسؤول أن "إيران شريك في الصراع مع روسيا".

صور تثبت استخدام مسيرات من طراز مهاجر 6 في أوكرانيا
صور تثبت استخدام مسيرات من طراز مهاجر 6 في أوكرانيا
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