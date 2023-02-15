أميركا تعرض أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا

سعى مسؤولو دفاع أميركيون الثلاثاء إلى تبديد أي شك في أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة في حربها في أوكرانيا، ونشروا صوراً وتحليلات لمثل هذه الطائرات بدون طيار منتشرة في الصراع لإثبات تورط طهران.





صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 131 في أوكرانيا

وخلال إفادة صحفية في لندن، عرض محللون من وكالة استخبارات الدفاع صوراً لطائرات مسيرة هاجمت أوكرانيا إلى جانب صور لتلك التي تم تثيب تبعيتها سابقاً إلى إيران.

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تظهر مقارنة تفاصيل التصميم مثل زعانف الذيل ومعدات الهبوط أن الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا "لا يمكن تمييزها" عن الطائرات المسيرة الهجومية (شاهد 131) و(شاهد 136) والطائرات المسيرة من طراز (مهاجر 6) المستخدمة في الشرق الأوسط.





صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا صور تثبت استخدام مسيرات من طراز شاهد 136 في أوكرانيا

وتهدف الجهود المبذولة إلى المساعدة في إقناع الحكومات أو الوكالات الدولية بتورط طهران.

وقالت إيران إنها زودت روسيا "بعدد صغير" من الطائرات المسيرة قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها نفت تقديم المزيد منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود في فبراير الماضي.

وقال مسؤول في وكالة استخبارات الدفاع لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية المعلومات، إن الأدلة تثبت خلاف ذلك. وأضاف المسؤول أن "إيران شريك في الصراع مع روسيا".