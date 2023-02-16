الناتو: يجب الاستعداد لمواجهة طويلة مع روسيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن على الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام.
وقال في مقابلة "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".
"بوتين يريد أوروبا مختلفة"
كما أضاف في هذه المقابلة التي أجريت قبل أسبوع من الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا "الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".
وقال "نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه".
"مأساة للأوكرانيين"
إلى هذا، تابع "إذا انتصر الرئيس بوتين في أوكرانيا سيكون ذلك مأساة للأوكرانيين. لكن ذلك سيكون أيضا خطيرا علينا جميعا لأنه هو وغيره من القادة الاستبداديين سيقتنعون بأنهم عندما يستخدمون القوة العسكرية يمكنهم تحقيق أهدافهم".
"لا يمكن التنبؤ به"
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد قال يوم الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعلياً إلى الصراع، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى "لا يمكن التنبؤ به" من التصعيد.
وقال شويغو إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان"، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء.
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