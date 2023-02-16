مشهد يخطف الأنفاس.. انتشال فتاة بعد 248 ساعة تحت الأنقاض

في ما وصف بالمعجزة الجديدة، تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال الهائل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا في كل من تركيا وسوريا.

ويعد انتشال أحياء بعد 10 أيام من أي زلزال أمر غير عادي بالنسبة للعديد من الخبراء.

#CANLI: Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. https://t.co/P359gTLL31 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 16, 2023

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من المعجزات

وفي هذا السياق، أوضح أحد أعضاء فرق الإنقاذ الطبي التركية أن بوسع من هم تحت الأنقاض البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمدة تصل إلى خمسة أيام. وأضاف "أي شيء يتجاوز خمسة أيام يعد من المعجزات"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

كما أوضح دينيز جيزر، أخصائي الباطنة في مستشفى بمدينة مرسين التركية، أن أحد أكبر مشاكل البقاء على قيد الحياة هو البرد. وأضاف قائلاً: "لكن بعض المرضى بقوا في مناطق مغلقة،وتمكنوا بالتالي من الصمود تحت المباني، في مساحات صغيرة ومغلقة، فضلا عن أن بعضهم كان بحوزته ماء.

وكانت فرق الإنقاذ انتشلت أمس أيضا امرأتين من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش مركز الزلزال الأول المدمر، إحداهما تبلغ من العمر 74 عاما.

كما أنقذت في وقت سابق أمس امرأة تبلغ من العمر 46 عاما في مدينة قريبة من مركز الزلزال.

يشار إلى أن عدد الضحايا في تركيا تجاوز 36 ألف شخص، بحسب ما أعلنت اليوم هيئة إدارة الطوارئ. وأوضحت أن 36187 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن، وأصيب 108068، فيما تم تسجيل أكثر من 4.3 ألف هزة ارتدادية في المنطقة.