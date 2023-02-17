تجسس لصالح موسكو.. السجن لموظف بسفارة بريطانيا في برلين

قضت محكمة "أولد بيلي" الجنائية المركزية في لندن، اليوم الجمعة، بالسجن 13 سنة وشهرين، على الموظف السابق بالسفارة البريطانية في برلين، ديفيد سميث، بعدما أقر بالتجسس لحساب موسكو.

وقال القاضي مارك وول موجها كلامه لسميث: "بالنسبة لأول تهمة في لائحة الاتهام، أحكم عليك بالسجن لمدة 6 سنوات وشهرين، وفي التهم 2-8، أحكم عليك بالسجن 7 سنوات. يجب أن تقضي مدة هاتين العقوبتين على التوالي، وبالتالي، فإن العقوبة الإجمالية هي 13 سنة وشهرين.

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كما قال القاضي خلال الإعلان عن عقوبة "دفعت لك روسيا لقاء خيانتك"، مضيفا أن دافعه كان "الإضرار بالمصالح البريطانية".

يعمل منذ 5 سنوات

والخميس كان القاضي قد أشار إلى أنه سيحكم على سميث بناء على "علاقة قائمة" له مع موسكو وعلى "تلقيه أموالا لقاء خيانته هذه".

وكان العسكري المخضرم المتحدّر من بيزلي في غرب اسكتلندا قد عمل في السفارة في برلين لمدة خمس سنوات، وفق تقرير لفرانس برس.

وقال الادعاء إن سميث أجرى أول تواصل مع السفارة الروسية في العام 2020، وكشف تفاصيل عن طاقم السفارة البريطانية وعرض مزيدا من التواصل.

وبعدما علمت السلطات البريطانية والألمانية بهذا الأمر أعدتا خطة للقبض على سميث متلبسا.

"عالق في بلاد النازيين"

وأُبلغ سميث بأن مواطنا روسيا يدعى ديمتري هو في الحقيقة عميل بريطاني، يريد زيارة السفارة البريطانية لتمرير معلومات حساسة.

وعندها استحصل سميث على مشاهد لـ"ديمتري" داخل السفارة التقطت بواسطة كاميرات مراقبة وتلقى شريحة هاتفية منه.

لاحقا تواصلت معه عميلة بريطانية ادّعت أنها تدعى "إيرينا" وتعمل في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وفي تسجيل فيديو سري قال لها سيمث "لا أثق بالأنذال الذين أعمل لديهم" و"لا أريد أن أكون في ألمانيا. أنا عالق هنا في بلاد النازيين الأنذال".

وأوقف بعد فترة وجيزة في شقّته في آب/أغسطس 2021 ورحّل لاحقا إلى المملكة المتحدة.

عرض أقسام حساسة في مبنى السفارة

هذا الأسبوع قال سميث أمام المحكمة إنه شعر "بالخجل" عندما رأى أفراد طاقم السفارة الذين خانهم. وقال إن كل ما أراده هو التسبب بـ"إزعاج وإحراج".

لكن خلال القضية عرض الادعاء تسجيلات فيديو التقطها سميث لاحقا لأقسام حساسة داخل مبنى السفارة.

وقالت المدعية العامة أليسون مورغان إن سميث التقط تسجيلات فيديو مفصّلة لعدد من المكاتب بيّنت مواقعها بدقة.

وسألت مورغان سميث عن الجهة التي طلبت التقاط تسجيلات الفيديو هذه، فأجاب "لا أحد على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه كان ثملا حينها.

لم أتلقَّ أموالاً

ونفى سميث تلقي أي أموال لقاء ما نسب إليه، لكن تبيّن أنه امتلك مبلغا إضافيا من المال في العام 2020 وعثر في منزله على نحو 800 يورو نقدا لم يعرف مصدرها، وفق المحكمة.

وعثر المحققون في شقته على تذكارات روسية وخصوصا على دمية كلب يضع قبعة روسية.

رسم كاريكاتيري لرأس ميركل

وفي خزانته الخاصة في مقر عمله عثر على رسم كاريكاتيري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا رأس المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وسميث متزوج من أوكرانية عادت لتستقر في الشرق الأوكراني في العام 2018.