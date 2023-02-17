موسكو: الناتو متورط لأقصى حد في النزاع بأوكرانيا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم جمعة، أن الناتو متورط إلى أقصى حد في النزاع بأوكرانيا.

"تورط بأقصى حدوده"

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "تحاول دول الناتو، بمظهر البريئة، إثبات أنها ليست طرفاً في النزاع (بأوكرانيا).. تورط (دول الناتو) في أقصى حدوده، ونشاط (هذه الدول) استفزازي لسنوات عديدة، والآن بالقيادة المباشرة لنظام كييف".

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"تصعيد لا يمكن التنبؤ به"

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد قال يوم الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعلياً إلى الصراع، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى "لا يمكن التنبؤ به" من التصعيد.

وقال شويغو إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان"، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء.

الناتو: روسيا تمهد لهجوم كبير قبل أيام من مرور عام على بدء الحرب

أتت التصريحات الروسية في الوقت الذي حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس الخميس، من مواجهة طويلة الأمد مع روسيا، مؤكدا أن على الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة الأمد مع موسكو تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام.

وقال في مقابلة "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".

"بوتين يريد أوروبا مختلفة"

كما أضاف في هذه المقابلة التي أجريت قبل أسبوع من الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا "الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".

وقال "نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه".