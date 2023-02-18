الصين: لا نريد حرباً نووية.. ونظرة واشنطن لبكين خاطئة

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ لي، اليوم السبت، على ضرورة تجنب خوض أي حرب نووية تحت أي ظرف، مؤكدا أن نظرة واشنطن لبكين خاطئة جدا.

واستنكر خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن ما أسماه "رد الفعل السخيف والهستيري" الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت منطادًا صينيًا بطائرة مقاتلة.

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وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن "السماء تمتلئ بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية"، مؤكدا أن المنطاد الذي أُسقط في سماء أميركا كان للاستخدام "المدني".

"تصرفت بأنانية"

وقال إن الولايات المتحدة انتهكت الأعراف الدولية بإسقاطها المنطاد الصيني، و"تصرفت بأنانية"، لافتا إلى أن العالم يتابع أزمة المنطاد عن كثب.

"أطراف لا تريد حلاً سلمياً"

أما فيما يخص حرب أوكرانيا، فأوضح المسؤول الصيني أن بكين ليست جزءا من الأزمة في أوكرانيا "لكنها لن تبقى مكتوفة الأيدي"، مشيرا إلى أن "بعض الأطراف" لا تريد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

وعن الملف الأهم لبكين، أكد أن "تايوان هي جزء من الصين ولم تكن أبدا بلدا ولن تكون بلدا في المستقبل"، مضيفا أن الصين ليست من يريد تغيير الوضع القائم ولكن القوات التايوانية هي "قوات انفصالية" تقوض الأمن والاستقرار.

إسقاط المنطاد الصيني

وكان الجيش الأميركي قد أسقط في الرابع من فبراير قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، المنطاد الصيني الذي أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة.

لكنّ بكين نفت ذلك وقالت إنه منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأميركية.