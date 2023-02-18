الناتو: يجب ألا نكرر خطأ روسيا مع الصين

في اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا، دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولنبرغ الدول الأعضاء إلى عدم تكرار نفس الخطأ الذي ارتكب مع روسيا مع الصين.

ورأى في تصريحاته، اليوم السبت، أن "الغزو الروسي لأوكرانيا كشف عن مخاطر اعتماد أوروبا المفرط على الأنظمة الاستبدادية (في إشارة إلى روسيا)، معتبراً أن الحرب الروسية الأوكرانية ينبغي أن تكون بمثابة درس، وفق ما نقلت فرانس برس.

مادة اعلانية

"مخططات بوتين الإمبريالية"

كما حث الأعضاء على "منح أوكرانيا كل ما تحتاجه للفوز والبقاء كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا".

بدورها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كلمتها أمام المؤتمر إلى "مضاعفة الجهود لتسريع الدعم العسكري للقوات الأوكرانية من أجل مساعدتها على صد الغزو الروسي". وقالت "يجب أن نواصل الدعم الهائل اللازم لهزيمة مخططات فلاديمير بوتين الإمبريالية"، مؤكدة أنه "حان الوقت للإسراع لأن أوكرانيا بحاجة إلى معدات تؤمن لها البقاء".

وكان ستولنبرغ أكد أمس أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على أمن العالم برمته لا القارة فقط. وشدد على أن الحلف سيواصل دعم كييف وتقديم أنظمة دفاع جوية متقدمة للقوات الأوكرانية.

قبل أسبوع من الحرب

يشار إلى أن المؤتمر الدولي هذا المنعقد في ميونيخ يأتي قبل أسبوع من الذكرى السنوية للرابع والعشرين من فبراير 2022، حين أطلقت روسيا عمليتها العسكرية على الجارة الغربية العام الماضي.

وفيما يهيمن على كلمات ونقاشات المجتمعين الملف الأوكراني، سيفسح المجال بطبيعة الحال للتوتر الأميركي الصيني وعلاقات بكين مع الدول الغربية، فضلاً عن ملفات أخرى تشغل العالم كالطاقة وغيرها.