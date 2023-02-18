بعد 296 ساعة.. إنقاذ 3 أشخاص من تحت أنقاض أنطاكية

بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر، تم انتشال 3 أشخاص أحياء، بينهم طفل، من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية جنوب تركيا، السبت، وفق مراسل "العربية/الحدث".
ونقل الأشخاص الثلاثة إلى سيارات الإسعاف.
مراسل #العربية: إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل من تحت الأنقاض بهطاي بعد 13 يوما من الزلزال #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/BS7LWnfNIL— العربية (@AlArabiya) February 18, 2023
العثور على رجل يبلغ 45 عاماً
أتى ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر، الجمعة، أنه عثر على رجل تحت الأنقاض بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال.
وعثر على الناجي هاكان ياسين أوغلو البالغ 45 عاماً وفقاً لقناة "إن تي في" الخاصة في اليوم الثاني عشر من الكارثة تحت أنقاض في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية التي تضم مدينة أنطاكية المدمرة كلياً، بحسب فرانس برس.
فيما انتشل الناجي من تحت جبل من الحطام، بحسب مقطع فيديو نشره رئيس بلدية إسطنبول (المعارض) أكرم إمام أوغلو الذي أرسل فرق إنقاذ من البلدية إلى المناطق المنكوبة.
كما تم العثور على 3 ناجين جدد وسط أنطاكية: أنقذ رجلان في الـ33 والـ26 من العمر بعد 261 ساعة من الزلزال، وفتى في الرابعة عشرة قبلهما، وفق ما أعلن قوجة، صباح الجمعة.
45 ألف قتيل
يذكر أن آخر حصيلة رسمية للزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات وضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير عند الساعة 04.00 (01.00 بتوقيت غرينتش) وصلت إلى 45 ألف قتيل.
فيما تراجعت فرص النجاة حول مركز الزلزال شمالاً في المناطق الجبلية، مثل كهرمان مرعش وحتى المناطق الثلجية في البستان وأديامان حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلاً.
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