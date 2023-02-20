زلزال تركيا
شاهد لحظة وقوع الزلزال في هطاي بتركيا
اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز أعمدة الإضاءة
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انتشر فيديو يوثق اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.
شاهد.. لحظة ضرب زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات على سلم ريختر في مدينة هطاي التركية#زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/24xBXy7Fde— العربية (@AlArabiya) February 20, 2023
ورصد الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز أعمدة الإضاءة.
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وأفادت وكالة الأناضول بأن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.
يذكر أنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحقت بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.
وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.
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