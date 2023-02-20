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من آثار الزلزال في هطاي التركية - رويترز
من آثار الزلزال في هطاي التركية - رويترز
زلزال تركيا

شاهد لحظة وقوع الزلزال في هطاي بتركيا

اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز أعمدة الإضاءة

العربية.نت - وكالات
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انتشر فيديو يوثق اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.

ورصد الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز أعمدة الإضاءة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

إدارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني بهطاي العرب والعالم زلزال تركيا إدارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني بهطاي

يذكر أنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحقت بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.

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