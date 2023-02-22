بالأسماء والأرقام.. هذا مخزون روسيا الهائل من النووي

بعد تأييد مجلس النواب (الدوما) في الجمعية الاتحادية الروسية، اليوم الأربعاء، خطوة الرئيس فلاديمير بوتين تعليق مشاركة بلاده في آخر معاهدة نووية متبقية مع الولايات المتحدة (نيو ستارت)، فيما وصف بتحذير اللحظات الأخيرة لواشنطن وسط التوتر بشأن أوكرانيا، سلطت الأنظار مجددا على مخزون روسيا النووي.

فما الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا التي تعد من الدول الرائدة في هذا المجال مع الولايات المتحدة؟

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الأكبر في العالم

وفقًا لاتحاد العلماء الأميركيين، تمتلك روسيا مخزونًا إجماليًا للرؤوس الحربية النووية يبلغ 5977، وهو الأكبر في العالم، إذ في جعبة الولايات المتحدة 5428، بينما تمتلك فرنسا 290، والمملكة المتحدة 225.

ومن بين تلك الرؤوس الروسية، تم نشر 1588 على مركبات إطلاق جاهزة للقتال، و2889 في حالة توقف، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفي جعبتها أيضاً 5 أنواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهي "يارس" RS-24 الذي يسمى SS-29، و"ساتانا" (الشيطان) الذي يسمى SS-18، بالإضافة إلى "توبول" RT-2PM2 أي SS-27، فضلا عن "سارمات" RS-28 المسمى SS-28، و"أفانغارد" أي SS-19، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية

10 غواصات نووية

إلى ذلك، تمتلك البحرية 10 غواصات نووية تحمل صواريخ باليستية يصل مداها الأقصى إلى 8 آلاف كيلومتر.

إضافة إلى ذلك، تمتلك موسكو أسلحة نووية تكتيكية مصممة لزيادة القوة النارية في العمليات القتالية في منطقة جغرافية محدودة، والتي يمكن أن تكون، على سبيل المثال، ذخيرة مدفعية.

علما أن بعض الخبراء الغربيين يعتبرون أن العدد الدقيق للرؤوس الحربية غير معروف بسبب السرية التي تحيط بها موسكو هذا الموضوع، حفاظاً على أمنها القومي.