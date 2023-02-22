بوتين: العملية العسكرية بأوكرانيا مستمرة لأجل مستقبل روسيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في موسكو، أن بلاده مستمرة في حربها حالياً في أوكرانيا لأجل مستقبل روسيا.
وقال بوتين على منصة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة العسكرية أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".
وكان الرئيس الروسي أعلن، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستضطر لإبعاد التهديدات عن حدودها، بما يتناسب مع مدى الأسلحة الغربية التي يستلمها نظام كييف.
وقال في كلمته أمام الجمعية الفيدرالية: "هناك أمر يجب أن يفهمه الجميع، كلما ازداد مدى منظومات الأسلحة الغربية التي تزود بها أوكرانيا، اضطررنا لإبعاد التهديدات أكثر عن حدودنا، هذا أمر طبيعي".
يأتي ذلك فيما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من دخول عامها الثاني في 24 فبرارير الجاري.
فيما لا تزال القوات الروسية تتخبط في الشمال الروسي ساعية للسيطرة على مدينة باخموت.
-
طالبت خامنئي بالتنحي.. السجن 18 عاماً لناشطة إيرانيةبعد مرور خمسة أشهر على اعتقال الناشطة السياسية الإيرانية فاطمة سبهري، وهي أحد الموقعين على الرسالة التي طالبت المرشد الأعلى لنظام الجمهورية الإيرانية ... إيران
-
كويكب يتحرك بشكل غريب بجانب الأرض.. والعلماء في حيرة!أظهر بحث جديد لوكالة "ناسا" أن الكويكب الذي مرّ بشكل غير مستقر في القرب من الأرض، أوائل فبراير/ شباط، له شكل ودوران غير عاديين، ما أثار حيرة العلماء، ... علم
-
"برق زلزالي" في سماء اللاذقية؟ صور أشعلت التواصلاجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صورتان ادعى ناشروهما أنهما تظهران برقاً في سماء اللاذقية إثر الزلزال الذي ضرب مساء الاثنين تركيا وأدى إلى وقوع إصابات ... الأخيرة