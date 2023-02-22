اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Russian President Vladimir Putin delivers his annual address to the Federal Assembly in Moscow, Russia, on February 21, 2023. (Reuters)
فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: العملية العسكرية بأوكرانيا مستمرة لأجل مستقبل روسيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في موسكو، أن بلاده مستمرة في حربها حالياً في أوكرانيا لأجل مستقبل روسيا.

وقال بوتين على منصة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة العسكرية أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".

بوتين: الغرب بدأ الحرب ضدنا.. وأخرج المارد من القمقم! العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين: الغرب بدأ الحرب ضدنا.. وأخرج المارد من القمقم!

وكان الرئيس الروسي أعلن، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستضطر لإبعاد التهديدات عن حدودها، بما يتناسب مع مدى الأسلحة الغربية التي يستلمها نظام كييف.

وقال في كلمته أمام الجمعية الفيدرالية: "هناك أمر يجب أن يفهمه الجميع، كلما ازداد مدى منظومات الأسلحة الغربية التي تزود بها أوكرانيا، اضطررنا لإبعاد التهديدات أكثر عن حدودنا، هذا أمر طبيعي".

يأتي ذلك فيما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من دخول عامها الثاني في 24 فبرارير الجاري.

فيما لا تزال القوات الروسية تتخبط في الشمال الروسي ساعية للسيطرة على مدينة باخموت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأساة عمر السوري الذي يبكي بحرقة زوجته وطفله الذين اختفوا تحت الركام مأساة عمر السوري الذي يبكي بحرقة زوجته وطفله الذين اختفوا تحت الركام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط