بوتين: العملية العسكرية بأوكرانيا مستمرة لأجل مستقبل روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في موسكو، أن بلاده مستمرة في حربها حالياً في أوكرانيا لأجل مستقبل روسيا.

وقال بوتين على منصة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة العسكرية أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".

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وكان الرئيس الروسي أعلن، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستضطر لإبعاد التهديدات عن حدودها، بما يتناسب مع مدى الأسلحة الغربية التي يستلمها نظام كييف.

وقال في كلمته أمام الجمعية الفيدرالية: "هناك أمر يجب أن يفهمه الجميع، كلما ازداد مدى منظومات الأسلحة الغربية التي تزود بها أوكرانيا، اضطررنا لإبعاد التهديدات أكثر عن حدودنا، هذا أمر طبيعي".

يأتي ذلك فيما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من دخول عامها الثاني في 24 فبرارير الجاري.

فيما لا تزال القوات الروسية تتخبط في الشمال الروسي ساعية للسيطرة على مدينة باخموت.