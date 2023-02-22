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شاهد.. تجول الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني بعد زيارة #بايدن لحائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في #كييف #العربية
بايدن مع زيلينسكي في كييف

روسيا: بايدن لم يجرؤ على زيارة كييف دون إخطارنا

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يجرؤ على التوجه إلى كييف دون إخطار روسيا، أو مطالبة الجانب الروسي بمراعاة شروط سلامته، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

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"مراعاة أمن بايدن"

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، أن واشنطن طلبت من موسكو مراعاة أمن بايدن خلال زيارته لكييف.

كما اعتبرت أن غياب موضوع التسوية الدبلوماسية للنزاع في أوكرانيا في كلمتي الرئيس الأميركي في كييف ووارسو يشهد على رغبة واشنطن في زيادة درجة التصعيد مع موسكو.

"الحاكم الفعلي لأوكرانيا"

وقالت زاخاروفا في إفادة صحافية، إن لقاء بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أظهر "من الحاكم الفعلي لأوكرانيا".

وأضافت: "الجدير بالذكر أن الأميركيين لم يتطرقوا حتى إلى الرغبة في تسوية سياسية للأزمة. كل هذا يشهد على نية الولايات المتحدة غير المسؤولة والمتهورة لزيادة درجة التصعيد في المواجهة مع روسيا. هذا إجرام من جانب البيت الأبيض".

مساعدات جديدة

وكان بايدن قد وصل كييف، يوم الاثنين الماضي، في زيارة مفاجئة، قبل توجهه إلى بولندا، في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتعهّد بايدن خلال الزيارة، بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة الثابت للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

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