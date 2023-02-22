ميدفيديف: سندافع عن أنفسنا بكل الطرق بما فيها النووي

بعد إعلان بلاده أمس الانسحاب من اتفاقية نيو ستارت النووية مع الولايات المتحدة، أكد ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن موسكو ستدافع عن نفسها بكل وسيلة بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية.

كما حذر من أن العالم أجمع سيكون على حافة صراع شامل، إذا أصرت واشنطن على هزيمة موسكو.

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وكتب ميدفيديف في صفحته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء، "إذا كانت الولايات المتحدة تريد هزيمة روسيا، فعندئذ يحق لنا الدفاع عن أنفسنا بكل سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية".

زجت العالم في الصراع

من جهته، اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة بتدمير بنية الاستقرار الدولي، عبر توقفها عن الوفاء بالتزاماتها ورفضها لمقترحات روسيا بشأن قضايا الأمن العالمي.

كما اعتبر في تعليق على تليغرام أن أميركا زجت بالعالم في حالة من الصراعات والتحديات"، بحسب ما نقلت رويترز.

أتت تلك التصريحات فيما من المقرر أن يبحث الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، اليوم مشروع قانون مقدم من الرئيس فلاديمير بوتين لتعليق مشاركة موسكو في معاهدة نيو ستارت. ومن المتوقع بطبيعة الحال أن يقر المجلس مشروع القانون.

تعليق نيو ستارت

وكان بوتين أعلن أمس في خطاب أن تعليق المعاهدة المحورية يمثل تحذيرا للغرب بشأن أوكرانيا في وقت تعهد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا والدفاع عنها مع اقتراب الذكرى الأولى لبداية الغزو الروسي.



يشار إلى أنه كثيرا ما اتهمت موسكو الولايات المتحدة بتقويض العالم، وباحتجاز أكييف كرهينة.

كما كررت مراراً أن مهمة روسيا في جارتها الغربية هي "نزع السلاح" و"اجتثاث النازية" دون تقديم أدلة تثبت تلك التهديدات.



فيما ترفض كييف هذه الرواية وتعتبرها ذريعة لا أساس لها لاستيلاء روسيا على المزيد من الأراضي.