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French Minister for Europe and Foreign Affairs Catherine Colonna addresses a high-level meeting of the United Nations General Assembly to mark one year since Russia invaded Ukraine and to consider the adoption of a resolution on Ukraine at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., February 23, 2023. REUTERS/Mike Segar
من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس
روسيا و أوكرانيا

بـ141 صوتا.. الأمم المتحدة تطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب.. الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت إلى سلام "عادل ودائم"

العربية.نت
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طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار تنبته مساء الخميس بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب.

وحصل القرار على تأييد 141 صوتاً مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

وبعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الصيني لموسكو وتعهده بتعميق الشراكة معها، امتنعت بكين عن التصويت، وهي المرة الرابعة التي تمتنع فيها عن المشاركة في مثل هذا التصويت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي.

والدول التي صوتت ضد هذا القرار هي: روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وسوريا وإريتريا.

الشاشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة تظهر موقف كل دولة في هذا التصويت
الشاشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة تظهر موقف كل دولة في هذا التصويت

ويعيد القرار المعتمد الخميس تأكيد "الالتزام" بـ"وحدة أراضي أوكرانيا" و"يطالب" روسيا "بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية داخل الحدود المعترف بها دولياً للبلاد"، في إشارة إلى الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها.

كما يدعو إلى "وقف الأعمال العدائية" و"يشدد على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بأسرع ما يمكن وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وعلى مدار عام، لجأت روسيا إلى حقّ النقض (الفيتو) لمنع تمرير أي مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، فتولت الجمعية العامة معالجة هذه المسألة.

رغم أن القرار غير ملزم، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أنه "ليس مجرد حبر على ورق"، مشدداً على أنه يعكس مخاوف المجتمع الدولي.

من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس
من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس

وحظيت القرارات الثلاثة السابقة المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية التي صوتت عليها الجمعية العامة بعدد أصوات يراوح بين 140 و143 صوتا، فيما صوتت خمس دول بشكل منهجي ضدها (روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا)، وامتنع أقل من 40 بلدا عن التصويت.

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وتعليقاً على القرار قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الخميس إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار "بأغلبية ساحقة".

أما بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة فقالت إن المجتمع الدولي دافع عن سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأشادت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بالقرار وقالت إن "العالم يقف خلف أوكرانيا وعلى روسيا وقف عدوانها وإنهاء هذه الحرب".

يأتي قرار الأمم المتحدة عشية الذكرى الأولى للعملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

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