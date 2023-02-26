بنس يحذر: بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا

حذر نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس من أنه سيكون من "الخطأ" الاعتقاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوقف عند محاولة السيطرة على أوكرانيا.

أتى ذلك في مقابلة مع NBC News عندما سُئل عن تصريحات حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي أعرب عن معارضته للدعم المفتوح لأوكرانيا بينما ألقى بظلال من الشك على احتمال أن تسعى روسيا لعملية عسكرية في دول أخرى.

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وأضاف بنس: "أود أن أقول إن أي شخص يعتقد أن فلاديمير بوتين سيتوقف عند أوكرانيا هو مخطئ"، مردفاً: "نحن بحاجة إلى فهم التهديد الحقيقي طويل الأمد المتمثل في تجدد العملية الروسية في أوروبا وأنا أرى أنه لن يتوقف عند هذا الحد"، وفق ما أفادت صحيفة The Hill الجمعة.

صراع أوسع

كما ألقى نائب الرئيس الأميركي السابق خطاباً بجامعة تكساس في أوستن الجمعة دعا فيه إلى أهمية دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية، منبهاً من أن النصر الروسي في أوكرانيا قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع ويهدد سيادة حلفاء الناتو.

وقال إن بوتين يتحمل مسؤولية الحرب، محذراً من أنه "لا مجال في قيادة الحزب الجمهوري للاعتذار عن أفعال بوتين".

محاولة الترشح للرئاسة

يأتي خطاب حاكم ولاية إنديانا السابق (مايك بنس) الذي كان يهدف إلى عرض أوراق اعتماده في السياسة الخارجية بينما يفكر في محاولة الترشح للرئاسة لعام 2024. وكثيراً ما زار ولايات اقتراع مبكرة مثل آيوا وساوث كارولينا ونيو هامبشاير.

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترمب والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هالي بالفعل عن ترشحهما للرئاسة.

فيما توقع مسؤولون آخرون في الحزب الجمهوري أن يترشح ديسانتيس ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو والسيناتور تيم سكوت في الفترة المقبلة.