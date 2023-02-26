مشاهد مروعة و"نهاية العالم".. مسؤول أممي يروي ما رآه بتركيا

قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة السبت إنه واجه مشاهد "مروعة" أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا.

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير، تركيا وسوريا المجاورة مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة الجمعة.

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وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة أنطاكيا في إقليم هاتاي التركي "هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم".

You can see this on TV all you want, but until you're here on the ground, it's impossible to imagine the scale of devastation the earthquake has caused in #Turkiye. Antakya was a city of 1.5M people – now it's a ghost town.



There's only one way to describe this: Apocalyptic. pic.twitter.com/DNiY342U3c — David Beasley (@WFPChief) February 25, 2023

وأضاف: "سوّيت أحياء بالكامل بالأرض ودُمرت منازل وأُغلقت مدارس ومتاجر وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلاً".

وقال المسؤول في بيان إن الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى "كارثة فوق كارثة" في إشارة إلى الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاماً.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن بيزلي زار مركزاً لوجستياً تابعاً للأمم المتحدة في تركيا حيث يتم تحميل الشاحنات بالأغذية وإمدادات الطوارئ الأخرى قبل العبور إلى شمال غرب سوريا.

I'm here in #Turkiye, where @WFP is supporting nearly 1 million people impacted by these devastating earthquakes. Our teams are going all out – from delivering hot meals & family food packages to setting up 500+ mobile kitchens with local partners. More to come! pic.twitter.com/bRwEZ2Xfth — David Beasley (@WFPChief) February 25, 2023

وشدد على الضرورة الملحة لزيادة توصيل المواد الغذائية إلى سوريا "عبر جميع الطرق دون أي قيود" ودعا "جميع الأطراف لتسهيل الوصول".

وتسيطر فصائل معارضة على منطقة شمال غرب سوريا التي يعتمد سكانها بالفعل على المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية. وكانت تلك المنطقة الأكثر تضرراً من الزلزال في سوريا.

وترتبط زيادة شحنات المساعدات بفتح معابر إضافية من تركيا إلى المناطق التي تسيطر عليها الفصائل.

ويجري بالفعل استخدام أحد المعابر وهو باب الهوى بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي، وقد أعطى بشار الأسد تصريحاً استثنائياً لفتح معبرين آخرين لمدة ثلاثة أشهر.