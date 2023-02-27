فرنسا: يجب محاسبة الروس مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولون، أنه يجب محاسبة الروس على جرائمهم في أوكرانيا.
وقالت في كلمتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "يجب مساءلة مجرمي الحرب الروس الذين يرتكبون جرائم في أوكرانيا لأن لا سلام من دون عدالة".
بدورها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيروبك إن روسيا اختطفت 15 طفلا أوكرانيا من خيرسون من منازلهم، مضيفة "لن نرتاح قبل أن نعيدهم".
وأضافت "ليس هناك طريقة سهلة وسريعة لوقف جرائم روسيا في أوكرانيا"، مضيفة "قوتنا لحماية المدنيين محدودة في أوكرانيا وإيران".
والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي محور دورة مجلس حقوق الإنسان هذه، التي تشهد نشر نتائج تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في هذا البلد.
6 أسابيع
كما ستناقش هذا الدورة الأوضاع في إيران وإثيوبيا وسوريا وغيرها من الدول، على مدى حوالي ستة أسابيع على خلفية توترات دولية حادة.
لم يسبق لمجلس حقوق الإنسان أن عقد دورة بهذا الطول في مؤشر بحسب البعض إلى أهميتها في حين يحتفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمرور 75 عاما على صدوره.
وسيتولى أكثر من 150 مسؤولا كبيرا من بينهم وزير خارجية كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين وإيران وأوكرانيا الكلام من الاثنين إلى الخميس، وهو عدد قياسي.
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