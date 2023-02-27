اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من القصف الروسي على كييف - رويترز
روسيا و أوكرانيا

فرنسا: يجب محاسبة الروس مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولون، أنه يجب محاسبة الروس على جرائمهم في أوكرانيا.

وقالت في كلمتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "يجب مساءلة مجرمي الحرب الروس الذين يرتكبون جرائم في أوكرانيا لأن لا سلام من دون عدالة".

المعارك مستمرة.. روسيا تدمّر "مركز الغرب" في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا المعارك مستمرة.. روسيا تدمّر "مركز الغرب" في أوكرانيا

بدورها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيروبك إن روسيا اختطفت 15 طفلا أوكرانيا من خيرسون من منازلهم، مضيفة "لن نرتاح قبل أن نعيدهم".

وأضافت "ليس هناك طريقة سهلة وسريعة لوقف جرائم روسيا في أوكرانيا"، مضيفة "قوتنا لحماية المدنيين محدودة في أوكرانيا وإيران".

والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي محور دورة مجلس حقوق الإنسان هذه، التي تشهد نشر نتائج تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في هذا البلد.

6 أسابيع

كما ستناقش هذا الدورة الأوضاع في إيران وإثيوبيا وسوريا وغيرها من الدول، على مدى حوالي ستة أسابيع على خلفية توترات دولية حادة.

لم يسبق لمجلس حقوق الإنسان أن عقد دورة بهذا الطول في مؤشر بحسب البعض إلى أهميتها في حين يحتفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمرور 75 عاما على صدوره.

وسيتولى أكثر من 150 مسؤولا كبيرا من بينهم وزير خارجية كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين وإيران وأوكرانيا الكلام من الاثنين إلى الخميس، وهو عدد قياسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد الزلزال المدمر في تركيا.. اليونان تخشى موجة لجوء جديدة بعد الزلزال المدمر في تركيا.. اليونان تخشى موجة لجوء جديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط