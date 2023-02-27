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FILE - In this file photo taken on Wednesday, June 24, 2020, Russian RS-24 Yars ballistic missiles roll in Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in Moscow, Russia. Russia and the United States exchanged documents Tuesday Jan. 26, 2021, to extend the New START nuclear treaty, their last remaining arms control pact, the Kremlin said. The Kremlin readout of a phone call between U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin said they voiced satisfaction with the move. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

واشنطن تدعو موسكو للعودة إلى معاهدة "نيو ستارت"

دبي - العربية.نت
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انتقدت مسؤولة أميركية بارزة اليوم الاثنين روسيا لتعليقها المشاركة في آخر معاهدة متبقية بين البلدين للسيطرة على الأسلحة النووية، لكنها قالت إن واشنطن ستحاول العمل مع موسكو لاستمرار تطبيقها.

وأضافت بوني جينكينز، مساعدة وزير الخارجية لشؤون السيطرة على الأسلحة في جلسة بمؤتمر نزع السلاح، وهو منتدى دولي على صلة بالأمم المتحدة "مرة أخرى تظهر روسيا للعالم أنها قوة نووية غير مسؤولة".

بايدن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" خطأ جسيم أميركا بايدن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" خطأ جسيم

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الأسبوع الماضي تعليق بلاده المشاركة في معاهدة "نيو ستارت" التي تلزم البلدين بالاتصال المستمر بشأن حالة ترسانتيهما النووية والسماح بعمليات تفتيش دورية لمواقع الأسلحة والالتزام بالقيود على عدد الرؤوس الحربية المنشورة وغير المنشورة على الجانبين.

"لا تفتيش لمواقعنا"

ولم تنسحب روسيا من المعاهدة الممتدة حتى 2026، لكن بوتين قال إن روسيا لا يمكن أن تقبل عمليات تفتيش أميركية لمواقعها النووية بينما تسعى واشنطن وحلفاء الناتو لهزيمة روسيا في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن البلاد ستحترم قيود المعاهدة على الأسلحة النووية وستستمر في إبلاغ الولايات المتحدة باختبارات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وتوقفت عمليات التفتيش منذ 2020 بسبب جائحة كورونا. وكان من المفترض إجراء مناقشات حول استئنافها نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، لكن روسيا ألغتها فجأة.

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