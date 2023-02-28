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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (أرشيفية من رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

زيلينكسي: الوضع حول مدينة باخموت يزداد تعقيداً

دبي - العربية.نت
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حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة.

وجاء في مداخلته المسائية اليومية "الأوضاع تزداد تعقيدا"، مضيفا "العدو يدمّر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا".

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ووصف الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في باخموت بأنهم "أبطال حقيقيون".

والمعركة للسيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا هي الأطول التي خاضتها روسيا حتى الآن منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل عام.

أهمية باخموت

وسبق أن أكد زيلينسكي أن الاوكرانيين سيقاتلون دفاعا عن باخموت ما داموا يستطيعون ذلك.

وتعلق موسكو أهمية كبرى على السيطرة على باخموت، لكن مراقبين يعتبرون أن هذا الأمر لن يعدو كونه رمزيا انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية المحدودة للمدينة.

قوات أوكرانية في محيط باخموت(فرانس برس)
قوات أوكرانية في محيط باخموت(فرانس برس)

واعلن دنيس بوشيلين رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" الموالية لموسكو الإثنين أن كل الطرق المؤدية الى باخموت هي "تحت السيطرة النارية" للقوات الموالية لروسيا.

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