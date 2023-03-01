مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لشراء ذخائر لأوكرانيا

يدرس الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو من الدعم الإضافي لتوفير ذخائر تشتد حاجة أوكرانيا إليها، وفق اقتراح اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" الأربعاء.

ويسارع داعمو أوكرانيا لزيادة إمدادها بقذائف من عيار 155 ملم في ظلّ تحذيرات من أن كييف تعاني نقصاً حاداً في مواجهة هجوم روسي متصاعد.

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ويقدر مسؤولون أوروبيون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى 7000 قذيفة يومياً، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50 ألف قذيفة.

وفي محاولة لتسريع وصول الذخائر إلى أوكرانيا، اقترح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل توفير مليار يورو من التمويل المشترك.

وجاء في وثيقة الاقتراح التي وزعت على دول الاتحاد الأوروبي أن الأموال ستأتي من "صندوق السلام الأوروبي" الذي وفّر حتى الآن 3.6 مليار يورو لتسليح أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وسيناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الاقتراح في اجتماع يومي 7 و8 مارس في ستوكهولم.

وكانت استونيا قد حضّت الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على توفير 4 مليارات يورو للمساهمة في شراء مليون قذيفة لأوكرانيا.

إضافةً إلى تطلعهم لمعالجة احتياج كييف للذخائر، يسعى الحلفاء الغربيون أيضاً إلى تعزيز إنتاج صناعاتهم الدفاعية للمساعدة في استمرار عمليات التسليم مستقبلاً.

وفي هذا السياق، ينصّ اقتراح الاتحاد الأوروبي الجديد على الاشتراك في تقديم "طلب ضخم" من الذخائر لصالح أوكرانيا وكذلك لإعادة ملء مخزونات الدول الأعضاء.

وتورد الوثيقة أن ذلك من شأنه أن يرسل إلى الشركات المصنّعة "إشارة طلب واضحة تمكنها من زيادة طاقتها الإنتاجية بطريقة منظمة وثابتة في جميع أنحاء أوروبا".

وستتولى "وكالة الدفاع الأوروبية" التابعة للاتحاد تنسيق عملية الشراء المشتركة، على أن يتم إبرام العقود الأولى في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وبموجب الاقتراح قد ينشئ الاتحاد في نهاية المطاف صندوقاً خاصاً لشراء الأسلحة لأوكرانيا إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على ضخّ المزيد من الأموال.