اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤسس فاغنر يفغيني بريغوزين، المعروف بـطباخ بوتين مع الرئيس الروسي (أرشيفية-فرانس برس)
مؤسس فاغنر يفغيني بريغوزين، المعروف بطباخ بوتين مع الرئيس الروسي (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

مؤسس فاغنر: يحق للمقاتلين انتقاد من يصدرون الأوامر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دافع مؤسس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم الخميس، عن قواته ضد موجة انتقادهم من القادة العسكريين في موسكو، قائلا إن معلومات كاذبة وخاطئة وصلت لرئيس مجلس الدوما الروسي عن المقاتلين في محور مدينة باخموت، خاصة الذين تم تجنيدهم بعد إخراجهم من السجون، وذلك لانتقادهم أخطاء في العملية العسكرية.

تباع بـ 160 جنيهاً.. شاهد لحوم أحصنة تشغل المصريين مصر تباع بـ 160 جنيهاً.. شاهد لحوم أحصنة تشغل المصريين

وقال "طباخ بوتين" إنه يجب السماح للجنود المتطوعين وتشكيلات المقاتلين المختلفة في الجيش الروسي بالانتقاد، مضيفا أن عدم الانتقاد يؤدي إلى تدهور الأوضاع.

"انتقاد من يصدرون الأوامر"

كما أضاف "يحق للمقاتلين انتقاد من يصدرون الأوامر بمن فيهم أنا"، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

إلى ذلك، اعتبر أن هناك من يعمل على تشويه سمعة المقاتلين الروس وأنه لن يسمح بتوجيه الانتقادات لمن يضحون بدمائهم لأنهم "هم الذين يقاتلون ويموتون" مشددا على أنه يجب على القادة تحمل المسؤولية كاملة.

معرض للاغتيال في أي لحظة

وأوضح أنه لا ينبغي على القادة أن يتحدثوا بشكل سلبي عن المقاتلين "لأن القادة وحدهم من يتحملون مسؤولية الأخطاء".

خلافات مع القادة

يشار إلى أن الخلافات بدأت تدب بين طباخ بوتين وقادة الجيش الروسي بعد تأخر السيطرة على باخموت، وفي أعنف هجوم على الإطلاق، انتقد بريغوجين صراحة وبالاسم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة في البلاد بمحاولة تدمير قواته.

كما انتقد قبلها وزارة الدفاع وقيادة الجيش، معتبراً أن "بيروقراطيتها القاتلة والرهيبة" تؤخر التقدم في باخموت شرق أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان زلزال تركيا يشطر قرية جسر الحديد إلى قسمين.. والسلطات تحاول فك عزلة السكان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط